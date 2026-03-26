[포토] 수선화로 물든 지리산 치즈랜드

1 / 4 이미지 확대 26일 오후 전남 구례군 산동면 지리산 치즈랜드에 수선화가 만개해 상춘객들의 발길을 붙잡고 있다. 2026.3.26.

구례군 제공

이미지 확대 26일 오후 전남 구례군 산동면 지리산 치즈랜드에 수선화가 만개해 상춘객들의 발길을 붙잡고 있다. 2026.3.26.

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이미지 확대 26일 오후 전남 구례군 산동면 지리산 치즈랜드를 찾은 상춘객들이 활짝 핀 수선화를 감상하며 산책하고 있다. 2026.3.26.

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이미지 확대 26일 오후 전남 구례군 산동면 지리산 치즈랜드를 찾은 상춘객들이 활짝 핀 수선화를 감상하며 산책하고 있다. 2026.3.26.

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주말까지 맑고 포근한 봄날이 이어진 뒤 다음 주 초 전국에 제법 많은 봄비가 내리겠다.26일 기상청에 따르면 주말까지 이동성 고기압의 영향으로 맑은 가운데 낮 기온이 20도 안팎까지 오르는 등 예년 이맘때보다 기온이 높겠다.금요일인 27일은 아침 최저기온이 2∼11도, 낮 최고기온이 15∼24도겠다.토요일인 28일 아침 최저기온은 2∼12도, 낮 최고기온은 14∼22도일 것으로 예상되며 일요일인 29일은 2∼11도와 15∼22도일 전망이다.이맘때 평년기온은 최저 1∼8도, 최고 13∼19도다.하늘은 맑겠지만 미세먼지가 많겠다.고기압 영향권에선 공기가 위에서 아래로 가라앉는 흐름이 우세하고, 이에 대기 중 축적된 미세먼지가 빠져나가지 못하는 모습이 나타날 전망이다.일단 27일 전국 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준이겠으며, 특히 오전과 밤 수도권·세종·충북은 ‘매우 나쁨’ 수준에 달할 것으로 예상된다.30∼31일 제주 부근으로 저기압이 지나가면서 전국에 비가 올 것으로 보인다.온라인뉴스부