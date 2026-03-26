[포토] ‘항공사 기장 살해범’ 검찰 송치

1 / 7 이미지 확대 입장 밝히는 항공사 기장 살해범 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환이 검찰 송치를 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량에 오르며 취재진에게 자신의 입장을 밝히고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 입장 밝히는 항공사 기장 살해범 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환이 검찰 송치를 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량에 오르며 취재진에게 자신의 입장을 밝히고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 부산 항공사 기장 살해범 김동환 검찰 송치 부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 부산 항공사 기장 살해범 김동환 검찰 송치 부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 부산 항공사 기장 살해범 김동환 검찰 송치 부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 검찰 송치되는 항공사 기장 살해범 부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 눈 감은 항공사 기장 살해범부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

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항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환이 검찰 송치를 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량에 오르며 취재진에게 자신의 입장을 밝히고 있다.온라인뉴스부