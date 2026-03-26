사회 [포토] ‘항공사 기장 살해범’ 검찰 송치 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/26/20260326800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-26 11:10 입력 2026-03-26 11:10 1/ 7 이미지 확대 입장 밝히는 항공사 기장 살해범항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환이 검찰 송치를 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량에 오르며 취재진에게 자신의 입장을 밝히고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 입장 밝히는 항공사 기장 살해범항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환이 검찰 송치를 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량에 오르며 취재진에게 자신의 입장을 밝히고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 부산 항공사 기장 살해범 김동환 검찰 송치부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 부산 항공사 기장 살해범 김동환 검찰 송치부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 부산 항공사 기장 살해범 김동환 검찰 송치부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 검찰 송치되는 항공사 기장 살해범부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 눈 감은 항공사 기장 살해범부산 항공사 기장 살해범 김동환이 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환이 검찰 송치를 위해 26일 오전 부산 부산진경찰서에서 호송차량에 오르며 취재진에게 자신의 입장을 밝히고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 김동환이 구속된 혐의는 무엇인가? 항공사 기장 살해 항공사 기장 상해