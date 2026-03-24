[포토] ‘바다 보며 운동하기’

1 / 4 이미지 확대 24일 강원 강릉시 사근진해변의 ‘오션 짐’에서 주민과 관광객들이 바다를 보며 운동하고 있다. 2026.3.24

연합뉴스

이미지 확대 24일 강원 강릉시 사근진해변의 ‘오션 짐’에서 주민과 관광객들이 바다를 보며 운동하고 있다. 2026.3.24

연합뉴스

이미지 확대 24일 강원 강릉시 사근진해변의 ‘오션 짐’에서 주민과 관광객들이 바다를 보며 운동하고 있다. 2026.3.24

연합뉴스

이미지 확대 24일 강원 강릉시 사근진해변의 ‘오션 짐’에서 주민과 관광객들이 바다를 보며 운동하고 있다. 2026.3.24

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

24일 강원 강릉시 사근진해변의 ‘오션 짐’에서 주민과 관광객들이 바다를 보며 운동하고 있다.온라인뉴스부