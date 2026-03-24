사회 [포토] ‘바다 보며 운동하기’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/24/20260324800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-24 15:09 입력 2026-03-24 15:09 1/ 4 이미지 확대 24일 강원 강릉시 사근진해변의 ‘오션 짐’에서 주민과 관광객들이 바다를 보며 운동하고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 강원 강릉시 사근진해변의 ‘오션 짐’에서 주민과 관광객들이 바다를 보며 운동하고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 강원 강릉시 사근진해변의 ‘오션 짐’에서 주민과 관광객들이 바다를 보며 운동하고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 강원 강릉시 사근진해변의 ‘오션 짐’에서 주민과 관광객들이 바다를 보며 운동하고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 24일 강원 강릉시 사근진해변의 ‘오션 짐’에서 주민과 관광객들이 바다를 보며 운동하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에 언급된 운동 장소의 명칭은? 오션 짐 비치 클럽