정원문화 교육·체험 거점… ‘울산정원지원센터’ 개관

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울산 정원문화 교육·체험 거점인 ‘정원지원센터’가 개관했다.울산시는 시민이 정원문화를 체험할 수 있는 시설인 ‘울산정원지원센터’를 개관하고, 30일부터 정식 운영한다고 23일 밝혔다.정원지원센터는 중구 태화동에 지상 3층 규모로 건립돼 정원산업 지원과 정원문화 확산을 위한 거점 시설 역할을 하게 된다. 국비 55억원과 시비 65억원 등 총 120억원이 투입됐다.시민에게는 정원 관련 교육, 반려식물 관리, 정원문화 체험 등 다양한 프로그램을 제공한다. 센터 내에는 가정 내 식물 치료와 분갈이, 관리 교육 등을 하는 ‘반려식물병원’, 정원용품 전시와 판매 등을 하는 ‘생활원예 상점’, 2000여권의 정원·식물 관련 도서를 갖춘 ‘정원책방’, 정원 휴식 공간 등이 마련됐다.이 밖에 시민정원사 양성 교육, 식물 가꾸기 교육, 정원 문화 특강 등을 할 수 있는 교실 및 교육장도 갖췄다.시는 이날 개관식을 열고 오는 29일까지 전반적인 시설 점검과 단장을 마무리한다. 30일부터는 시민에게 정식으로 개방할 예정이다. 김두겸 울산시장은 “이번 정원지원센터 개관이 2028 울산국제정원박람회의 성공적인 개최에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자