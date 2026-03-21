‘BTS 공연’ 광화문서 50대女 가스총·전기충격기 소지 적발…식칼 걸린 요리사도

총포화약법 위반 여부 확인중

배낭객 과도도 적발…실랑이

이미지 확대 BTS 공연장 경계근무 서는 경찰특공대 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 서울 종로구 광화문광장에서 경찰특공대가 경계근무를 서고 있다. 2026.3.21 뉴시스

이미지 확대 결혼식에 가려면 핸드스캐너 검사부터 그룹 방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 21일 오후 서울 중구 서울광장 인근에서 공연장 주변 결혼식 하객들이 경찰 기동대 버스에서 내려 핸드스캐너 검사를 받고 있다. 서울경찰청은 이날 오후 3시부터 4시까지 을지로3가역~한국프레스센터 구간에 기동대 버스를 투입해 하객 이동을 지원한다고 밝혔다. 2026.3.21 뉴시스

이미지 확대 ‘벌써 가득찬 객석’ 그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 여는 21일 서울 광화문 광장에서 ‘아미’(BTS 팬덤)들이 공연 시작을 기다리고 있다. 2026.3.21 연합뉴스

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방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 열리는 광화문 일대에서 가스총을 소지한 여성이 검문으로 적발됐다. 이 여성은 호신용품이란 입장인 것으로 전해졌다.21일 연합뉴스 취재를 종합하면 경찰은 이날 오후 5시쯤 종로구 교보생명 건물 앞 금속탐지기 검문 게이트를 통과하던 50대 여성에게서 가스총과 전기충격기를 발견해 인근 파출소로 인계했다.이 여성은 신변 안전이 우려돼 가스총을 소지한 것이라고 주장한 것으로 알려졌다. 경찰은 총포화약법 위반 여부를 들여다보고 있다. 가스총 소지에는 관할 경찰서장의 허가가 필요하다.이날 오전엔 요리사가 식칼을 소지한 채 통행하다가 검문에 걸리기도 했다.앞서 경찰 관계자는 종로구 세종문화회관 내 BTS 공연 통합현장 본부 상황실에서 열린 국무총리 보고에서 금속탐지기로 식칼을 식별한 뒤 그 소지자의 신원이 요리사임도 확인했다고 밝혔다.이 밖에도 배낭에 과도를 넣은 채 금속탐지기를 통과하려던 일행이 경찰의 제지를 받기도 했다. 이들은 평소 과일을 깎아 먹으려 과도를 소지한 것뿐이라며 경찰과 실랑이를 벌인 것으로 전해졌다.오후 8시께 BTS 공연이 열리는 광화문광장을 중심으로 광화문 월대 맞은편부터 지하철 1·2호선 시청역까지 남북으로 1.2㎞, 동서로 200ｍ 구역은 안전 펜스가 둘러쳐진 상태다. 광장을 통과하려면 펜스를 따라 31곳에 설치된 게이트를 지나야 한다.권윤희 기자