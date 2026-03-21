[BTS 공연] “굿즈로 소장할래요”…서울신문 BTS 특별판 ‘입소문’

‘보랏빛’ 조명 강조된 서울신문 특별판

‘굿즈’ 모으려는 아미들 사이 특히 인기

공연 약도·안전 정보·BTS 역사도 담겨

이미지 확대 일본인 다카나 아유미(왼쪽)와 니시노 마나미가 21일 서울 중구 프렌스센터 앞에서 서울신문 BTS 특별판을 들고 기쁘게 웃고 있다. 표지엔 BTS의 상징색인 보랏빛이 강조된 공연 장면이 담겨 이른바 ‘굿즈’를 모으려는 팬들 사이 인기였다. 박다운 수습기자

이미지 확대 일본 오사카에서 온 ‘아미’ 야스코(62)가 서울신문 BTS 특별판을 기념촬영하고 있다. 이지 수습기자

이미지 확대 멕시코 멕시코시티 출신 랑헬잭스 마리아몬세라트(가운데)가 서울신문 BTS 특별판을 받아들고 기뻐하고 있다. 이지 수습기자

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그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞두고 ‘아미’(BTS 공식 팬덤)의 발걸음이 21일 서울 중구 프레스센터 앞에 멈춰섰다. 가로 32㎝·세로 47㎝ 종이신문 1면을 가득 채운 BTS의 보랏빛 공연 모습에 시민들은 서울신문 BTS 특별판을 한 손에 들고 광화문광장을 배경으로 기념촬영을 남겼다. 이른바 ‘굿즈’를 모으려는 외국인 아미들 사이에서 특히 인기를 끌었다.필리핀 마닐라에서 온 메이린 마테오(48)는 “서울신문 호외는 이번 여행의 아주 소중한 기념품이 될 것 같다”고 전했다. 마테오는 BTS 광화문 공연을 가까이서 보기 위해 친구와 함께 지난 18일 한국을 찾았다고 했다. 그는 “구겨지거나 젖지 않도록 잘 보관해 간직할 것”이라며 “BTS를 어떻게 소개했는지 살펴보며 한국어 공부도 할 수 있을 것 같다”고 했다. 마테오는 특별판을 받아들자 같이 공연을 보기로 한 친구에게 전화하며 ‘한 부 받으러 오라’고 전하기도 했다.다른 일간지들도 BTS 특별판을 발행한 가운데 서울신문은 전날부터 광화문 일대에서 특별판을 배포했다. 전날 오후 프레스센터 앞에서 무료 배포된다는 소식이 입소문을 타며 순식간에 약 7000부가 소진됐다. 공연 당일에는 3000부가 추가로 배포됐다. 10년차 아미 김모(29)씨는 “전날 SNS를 보고 혹시나 하는 마음에 찾아왔는데 오늘도 배포돼 다행”이라고 말했다.해외에서 온 아미들에게 특별판은 귀국 후 가족과 친구들에게 공연 현장을 전하는 ‘인증 아이템’ 역할도 한다. 칠레에서 온 페르난다(25)는 “현장에 오지 못한 친구들에게 특별판을 보여주며 뜨거웠던 분위기를 전해주고 싶다”고 말했다. 페루에서 온 위오나(32)는 호외를 12부나 챙기며 “고향에서 응원하는 친구들에게 나눠줄 것”이라고 했다.부모들은 특별판을 받자마자 아이와 함께 신문을 펼쳐 들었다. 인쇄된 공연 안내를 손가락으로 짚으며 “오늘 공연은 이곳에서 보게 될 것”이라고 설명하는 모습도 눈에 띄었다. 차량 통제로 한산해진 도로를 확인하거나, 현장 진료소와 이동형 중환자실 위치를 살펴보는 시민들도 있었다.일본인 다나카 아유미(37)는 오후 8시 공연이 열릴 광화문광장 약도를 유심히 살폈다. 그는 “안전 정보와 함께 지정석 위치를 3D로 보여주는 점이 특히 유용하다”며 “공연 장면을 미리 보는 느낌이 든다”고 말했다. BTS는 경복궁 근정문에서 출발해 흥례문과 광화문으로 이어지는 이른바 ‘왕의 길’을 따라 등장하는 연출을 선보일 예정이다.서울신문은 공연 약도·안전 정보·BTS의 활동 역사 등을 담은 특별판을 제작해 이날 무료로 배포했다. 표지에는 2022년 10월 15일 부산아시아드주경기장에서 열린 BTS의 콘서트 장면이 실렸다. 보랏빛 무대 조명이 강조된 표지는 BTS의 상징색을 담아, 관련 굿즈를 수집하는 아미들 사이에서 특히 높은 관심을 끌었다.반영윤 기자