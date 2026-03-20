충남소방, 자체 개발 ‘갯보드’ 활용 투신자 구조

이미지 확대 충남소방본부 대원들이 ‘갯보드’로 인명을 구조하고 있다. 도 소방본부 제공

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충남소방본부가 자체 개발한 갯벌 특수구조 장비가 인명 구조에 제 역할을 했다.충남소방본부는 서천군 동백대교에서 투신한 20대 남성 A씨를 자체 개발한 특수 장비로 구조했다고 20일 밝혔다.소방본부에 따르면 지난 17일 오후 5시 19분쯤 “상담자가 극단적 선택을 시도할 우려가 있다”는 정신건강복지센터 신고를 받고 현장에 출동해 교각 아래에 떨어진 A씨를 발견했다.구조대는 사고 지점이 조수간만의 차로 인해 접근이 어려운 갯벌 지형임에 따라 자체 개발한 갯벌 특수 구조 장비인 ‘갯보드’를 이용해 A씨에게 접근했다.갯보드는 진흙 위에서의 기동성과 접근성을 높인 장비로 갯벌 사고에 대응하기 위해 충남소방본부가 개발했다.구조된 A씨는 투신 충격으로 고관절 통증을 호소했지만, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.성호선 충남소방본부장은 “서해안의 지형적 특수성을 고려해 현장 맞춤형 장비를 보강해 나가겠다”고 말했다.서천 이종익 기자