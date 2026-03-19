서울대병원, 환자 1만 6000명 진료정보 유출

메일 주소 입력 오류로 환자정보 오발송
산모·신생아 정보 포함…“수신자 미열람”
서울대학교병원에서 환자 1만 6000여 명의 진료 정보가 일부 유출되는 사고가 발생했다. 병원은 19일 홈페이지에 이 같은 개인정보 유출 사실을 공지했다.
병원 측은 지난 14일 오후 2시 7분쯤 병원 직원 간 메일을 발송하던 중 수신 메일 주소를 잘못 입력해 환자 기록이 외부 수신자 1명에게 전달됐다고 밝혔다. 해당 메일에는 산모 이름과 환자 번호, 생년월일, 키·체중 등 기본 정보와 함께 산과력, 태아·신생아의 성별과 검사 결과 등 의료 정보가 포함된 것으로 파악됐다.
다만 주민등록번호나 연락처 등 직접적인 식별 정보는 포함되지 않아 개인을 특정하기는 어렵다는 것이 병원 측 설명이다.
서울대병원은 직원 신고로 사고를 인지했으며, 현재 해당 메일은 수신자가 열람하지 않은 상태로 확인됐다. 병원은 즉시 수신자에게 메일 삭제를 요청하고 메일 운영자와 협조해 추가 확산 차단에 나섰다.
또 관련 법령에 따라 개인정보보호위원회와 교육부에 사고를 신고하고 정보가 포함된 환자들에게 개별 통지를 완료했다. 병원은 “전 직원 대상 개인정보 보호 교육을 실시하고 메일 발송 전 수신자 확인 절차를 강화하겠다”고 밝혔다.
이현정 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
서울대병원 환자정보 유출 사건의 직접적 원인은?