법무법인 화우, 금융·형사 통합 대응 ‘자본시장 불공정거래 조사대응센터’ 출범

이미지 확대 ‘자본시장 불공정거래 조사대응센터’ 주요 구성원들. 상단 왼쪽부터 강남일(연수원 23기) 대표변호사, 김동회·조국환·김강일·김성태 고문. 하단 왼쪽부터 이재연 수석전문위원, 김영현(연수원 29기)·김형록(연수원 31기)·정현석(연수원 33기)·최종혁(연수원 36기)·최종열(연수원 38기) 변호사. 화우 제공

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법무법인 화우는 금융당국 조사와 형사 수사를 통합 대응하는 ‘자본시장 불공정거래 조사대응센터’(이하 센터)를 출범했다고 17일 밝혔다.센터는 강남일(전 대검 차장검사) 대표변호사와 김동회(전 금융감독원 자본시장담당 부원장) 고문을 공동 센터장으로, 4개 대응팀과 4개 지원팀 등 총 50여명 규모로 꾸려졌다. 금융당국, 거래소, 검찰, 경찰 등 출신 전문가들이 대거 참여해 조사·수사 주체별 맞춤 대응 체계를 갖췄다는 설명이다.또한 디지털 포렌식, 회계 규제, 공시 대응 등 지원 기능을 별도로 운영해 사건 유형에 따라 유기적으로 협업하는 구조를 마련했다. 이와 함께 기업 구조재편이나 자본시장 거래 과정에서 발생할 수 있는 규제 리스크를 사전에 점검하는 서비스와 상장사 대상 교육·자문 프로그램도 운영한다는 계획이다.강남일 센터장은 “자본시장 불공정거래 사건이 복잡하고 대형화하면서 대응의 난도가 크게 높아지고 있다”며 “금융 규제, 형사 수사, 디지털 포렌식까지 아우르는 종합 대응 체계를 통해 기업들의 리스크 관리에 실질적인 도움을 제공하겠다”고 말했다.김희리 기자