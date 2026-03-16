사회 [포토] ‘훈련도 실전처럼’ 테러 대응 통합방호훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/16/20260316800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-16 14:29 입력 2026-03-16 14:21 1/ 8 이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 경기남부경찰청 경찰특공대가 이동하고 있다.이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 경기남부경찰청 경찰특공대가 이동하고 있다.이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 경기남부경찰청 경찰특공대가 이동하고 있다.이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’이 진행되고 있다.이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 경기남부경찰청 경찰특공대가 현장을 통제하고 있다.이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’이 진행되고 있다.이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 로봇이 폭발물을 처리하고 있다.이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 로봇이 폭발물을 처리하고 있다.이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16 연합뉴스 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민·관·군·경·소방 통합방호훈련’에서 경기남부경찰청 경찰특공대가 이동하고 있다. 이번 훈련에는 평택시와 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 훈련의 성격은? 민관군경소방 통합훈련 단일기관 독립훈련