[포토] ‘훈련도 실전처럼’ 테러 대응 통합방호훈련

1 / 8 이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 경기남부경찰청 경찰특공대가 이동하고 있다.

이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16

연합뉴스

이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 경기남부경찰청 경찰특공대가 이동하고 있다.

이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16

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이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 경기남부경찰청 경찰특공대가 이동하고 있다.

이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16

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이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’이 진행되고 있다.

이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16

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이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 경기남부경찰청 경찰특공대가 현장을 통제하고 있다.

이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16

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이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’이 진행되고 있다.

이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16

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이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 로봇이 폭발물을 처리하고 있다.

이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16

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이미지 확대 16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 통합방호훈련’에서 로봇이 폭발물을 처리하고 있다.

이번 훈련에는 평택시, 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다. 2026.3.16

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16일 경기도 평택시 지제동 평택지제역에서 열린 ‘테러 대비 민·관·군·경·소방 통합방호훈련’에서 경기남부경찰청 경찰특공대가 이동하고 있다.이번 훈련에는 평택시와 경찰, 육군 제51보병사단, 경기남부경찰청 경찰특공대 등이 참여했다.온라인뉴스부