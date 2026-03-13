오영훈 지사, 보훈부 장관에 “박진경 유공자 취소 속도 내달라” 촉구

보훈심사위 개최 촉구… 권 장관 “절차따라 처리”

제주대병원 준보훈병원 지정… 보훈가족 불편 해소

이미지 확대 오영훈 제주특별자치도지사는 13일 도청 집무실에서 권오을 국가보훈부 장관과 면담을 갖고 있다. 제주도 제공

오영훈 제주도지사가 제주4·3 당시 민간인 학살 책임 논란이 있는 고(故) 박진경 대령의 국가유공자 등록 취소 문제와 관련해 정부의 신속한 결정을 촉구했다.오 지사는 제주도청 집무실에서 권오을 국가보훈부 장관을 만나 제주4·3 관련 보훈 현안과 제주대학교병원 준보훈병원 지정 문제 등을 논의했다고 13일 밝혔다.이 자리에서 오 지사는 박진경 대령의 국가유공자 등록 문제를 가장 먼저 거론하며 보훈심사위원회의 조속한 개최를 요청했다.그는 “국가보훈부가 박진경 국가유공자 등록 취소 방침을 밝힌 데 대해 유족과 도민의 기대가 매우 크다”며 “관련 법률에 따라 보훈심사위원회를 조속히 개최해 등록 취소가 명명백백하게 이뤄져야 한다”고 강조했다.이어 “4·3 추념식 전에 결정이 내려질 수 있도록 속도를 내달라는 것이 유족과 도민의 요구”라고 덧붙였다.이에 대해 권 장관은 절차에 따라 처리하겠다는 입장을 밝혔다.권 장관은 “국가유공자 예우에 관한 법률에 따라 지난 2월 26일자로 등록 결정을 취소하고 보훈심사위원회에 회부한 상태”라며 “심사위원회 구성이 완료되는 대로 4·3 유족과 신청인 측 의견을 청취한 뒤 절차에 따라 결론을 내리겠다”고 설명했다.또 “많은 피해자의 증언과 당시 군 참모장, 미 군정 기록 등 다양한 자료를 검토했다”고 전했다.이날 면담에서는 제주대학교병원의 준보훈병원 지정 문제도 논의됐다.권 장관은 “12일 제주대학교병원을 방문해 현장을 직접 점검했다”며 “준보훈병원으로 지정되면 육지로 이동해 진료를 받아야 했던 제주 보훈가족들의 불편이 상당 부분 해소될 것”이라고 밝혔다.이어 “향후 상급병원 지정 과정에도 긍정적으로 작용할 수 있도록 보훈부 역할을 하겠다”고 강조했다.오 지사 역시 “제주 보훈가족들이 지역 안에서 충분한 의료서비스를 받을 수 있게 되는 것은 매우 반가운 일”이라며 “보훈가족이 존중받는 사회 환경을 만들기 위해 보훈부와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.권 장관은 12~13일 제주를 방문해 생존 애국지사 위문, 국립제주호국원 참배, 보훈단체장 간담회, 제주대학교병원 현장 점검, 제주4·3평화공원 참배 및 유족 면담 등 일정을 소화했다.국가보훈부는 앞서 지난달 27일 박진경 대령의 국가유공자 등록 문제와 관련해 기존 등록이 이미 취소된 상태라고 설명했다.보훈부 관계자는 “기존에 발표됐던 국가유공자 등록은 절차상 하자가 확인돼 완전히 취소된 상태”라며 “‘원점 재검토’라는 표현은 취소 이후 법과 절차에 따라 다시 심의하겠다는 의미”라고 밝혔다.보훈부에 따르면 해당 등록은 직계가족이 아닌 제3자 신청임에도 심의 절차 없이 진행된 것으로 파악됐다. 보훈부는 법률 자문 결과 이를 절차상 하자로 판단해 기존 등록을 취소하고 다시 검토하기로 했다고 설명했다.제주 강동삼 기자