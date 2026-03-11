[포토] 꽃망울 터뜨린 산수유꽃

1 / 6 이미지 확대 11일 전남 구례군 산동면 반곡마을 산수유나무가 노란 꽃망울을 터뜨렸다. 제27회 구례산수유꽃축제가 산동면 지리산온천 관광지 일원에서 오는 14일부터 22일까지 9일간 열린다. 2026.3.11 연합뉴스

목요일인 12일은 중부지방과 전라권에 가끔 구름이 많고, 강원영동과 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠다.오전부터 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지, 부산·울산·경남동부내륙에 비가 내리고, 강원동해안·산지와 경북북동산지에는 비 또는 눈이 내리겠다.오후부터 저녁 사이에는 충북, 전라동부, 그 밖의 경상권에 비가 내리는 곳이 있겠다.예상 강수량은 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지 5∼20㎜, 부산·울산 5∼10㎜, 충북과 전남동부·전북동부, 대구·경북내륙·경남은 5㎜ 안팎이다.강원산지에는 5∼15㎝의 눈이 쌓이겠다.아침 최저기온은 -3∼5도, 낮 최고기온은 8∼13도로 예보됐다.미세먼지 농도는 서울·인천·경기남부·충청권·호남권·제주권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 경기북부·강원영서·영남권은 오전에 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.온라인뉴스부