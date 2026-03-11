메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[포토] 꽃망울 터뜨린 산수유꽃

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-03-11 16:46
입력 2026-03-11 16:46
1/ 6


목요일인 12일은 중부지방과 전라권에 가끔 구름이 많고, 강원영동과 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠다.

오전부터 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지, 부산·울산·경남동부내륙에 비가 내리고, 강원동해안·산지와 경북북동산지에는 비 또는 눈이 내리겠다.

오후부터 저녁 사이에는 충북, 전라동부, 그 밖의 경상권에 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지 5∼20㎜, 부산·울산 5∼10㎜, 충북과 전남동부·전북동부, 대구·경북내륙·경남은 5㎜ 안팎이다.

강원산지에는 5∼15㎝의 눈이 쌓이겠다.

아침 최저기온은 -3∼5도, 낮 최고기온은 8∼13도로 예보됐다.



미세먼지 농도는 서울·인천·경기남부·충청권·호남권·제주권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 경기북부·강원영서·영남권은 오전에 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
목요일 강원산지 예상 적설량은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기