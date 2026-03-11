사회 신규 핵발전소 반대 집회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/11/20260311500196 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-03-11 16:16 입력 2026-03-11 16:16 이미지 확대 신규핵발전소저지전국민비상행동 관계자들이 11일 서울 광화문광장에서 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회를 갖고 있다. 2026.3.11 도준석 전문기자 신규핵발전소저지전국민비상행동 관계자들이 11일 서울 광화문광장에서 후쿠시마 핵사고 15년 탈핵선언대회를 갖고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 탈핵선언대회가 기념하는 후쿠시마 핵사고는 몇 년 전 사건인가? 15년 10년