[포토] ‘그리웠던 가족 품에 안겨…’

중동 지역에 체류 중이던 우리 국민들이 9일 아부다비에서 출발한 전세기로 인천국제공항을 통해 귀국, 가족들과 만나 포옹하고 있다. 2026.3.9 연합뉴스

이미지 확대 중동 지역에 체류 중이던 우리 국민들이 9일 아부다비에서 출발한 전세기로 인천국제공항을 통해 귀국했다.

마중나온 한 여성이 가족들을 만나자 눈물을 흘리고 있다. 2026.3.9 연합뉴스

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 아랍에미리트(UAE)에 발이 묶였던 한국 국민들이 9일 정부가 마련한 첫 전세기를 타고 귀국했다.에티하드항공이 운항한 전세기는 전날 오후 5시 35분쯤 아부다비 공항을 출발해 약 8시간을 비행한 끝에 이날 오전 1시 20분쯤 인천국제공항에 착륙했다.전세기에는 한국인 203명과 영국·프랑스·캐나다 국적의 외국인 배우자 3명 등 총 206명이 탑승했다.당초 285명이 탈 예정이었지만 38명이 취소 의사를 표하고 53명은 연락 없이 공항으로 오지 않았다. 또 사전에 신청하지 않은 12명이 공항으로 와 전세기에 몸을 실었다.탑승객들은 탑승 수속을 밟을 당시 현지 대피경보가 세 차례 발령되는 등 아찔한 순간을 겪기도 했다.이들은 내달 30일까지 140만원 안팎의 탑승 비용을 추후 납입하게 된다.온라인뉴스부