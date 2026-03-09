부산항만공사, 지난해 당기순이익 439억원…22년 연속 흑자

이미지 확대 부산항만공사 사옥. 부산항만공사 제공

부산항만공사(BPA)가 22년 연속 흑자를 달성했다.BPA는 2025 회계연도 결산 결과 매출 4049억원, 영업이익 1417억원, 당기순이익 439억원으로 22년 연속 흑자를 달성했다고 9일 밝혔다.2025년 매출은 전년보다 254억원(6.68%) 늘었으며, 영업이익은 133억원(10.33%) 증가했다. 총자산은 4079억원으로 전년보다 5.09% 늘면서 수익성과 성장성을 동시에 확보했다.이번 실적은 상승은 부산항 추가 항만시설 임대료 증가와 금리 변동성 국면에서 선제적이고 전략적인 자금 조달을 통한 이자 비용 절감 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 또 전사적인 경상경비 절감 노력도 더해졌다.부산항만공사 관계자는 “지정학적 리스크의 장기화, 보호무역 강화 등 대외 불확실성이 지속되는 어려운 여건 속에서도 전 임직원의 노력으로 의미 있는 성과를 거뒀다. 건전한 재무구조를 바탕으로 부산항의 인공지능 대전환과 친환경 항만 구축을 지속 추진해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자