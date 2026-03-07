사회 [포토] ‘알록달록 봄꽃 가득’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/07/20260307800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-07 13:05 입력 2026-03-07 13:05 1/ 5 이미지 확대 7일 제주시 민속오일시장에서 봄을 맞아 화초 및 수목을 가꾸려는 시민들이 봄꽃을 고르고 있다. 제주에서 가장 큰 규모를 자랑하는 제주민속오일시장은 매달 날짜 끝자리가 2일과 7일인 날에 열린다. 2026.3.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 제주시 민속오일시장에서 봄을 맞아 화초 및 수목을 가꾸려는 시민들이 봄꽃을 고르고 있다. 제주에서 가장 큰 규모를 자랑하는 제주민속오일시장은 매달 날짜 끝자리가 2일과 7일인 날에 열린다. 2026.3.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 제주시 민속오일시장에서 봄을 맞아 화초 및 수목을 가꾸려는 시민들이 봄꽃을 고르고 있다. 제주에서 가장 큰 규모를 자랑하는 제주민속오일시장은 매달 날짜 끝자리가 2일과 7일인 날에 열린다. 2026.3.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 제주시 민속오일시장에서 봄을 맞아 화초 및 수목을 가꾸려는 시민들이 봄꽃을 고르고 있다. 제주에서 가장 큰 규모를 자랑하는 제주민속오일시장은 매달 날짜 끝자리가 2일과 7일인 날에 열린다. 2026.3.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 제주시 민속오일시장에서 봄을 맞아 화초 및 수목을 가꾸려는 시민들이 봄꽃을 고르고 있다. 제주에서 가장 큰 규모를 자랑하는 제주민속오일시장은 매달 날짜 끝자리가 2일과 7일인 날에 열린다. 2026.3.7 연합뉴스 7일 제주시 민속오일시장에서 봄을 맞아 화초 및 수목을 가꾸려는 시민들이 봄꽃을 고르고 있다. 제주에서 가장 큰 규모를 자랑하는 제주민속오일시장은 매달 날짜 끝자리가 2일과 7일인 날에 열린다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 제주민속오일시장은 언제 열리나요? 매달 2일과 7일 매달 끝자리 2일과 7일