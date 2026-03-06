보령 소화사도 해상서 8명 탄 어선 ‘침몰’…7명 구조

보령해경 “60대 선장 구조 진행 중”

이미지 확대 6일 오후 충남 보령시 소화사도 인근 해상에서 어선 침몰 신고를 받고 출동한 해경 대원들이 구조 작업을 벌이고 있다. 보령해경 제공

6일 오후 3시 55분 충남 보령시 오천면 소화사도 인근 해상에서 69t 어선이 침몰하고 있다는 신고가 접수됐다. 해경은 함정과 구조대 등을 급파해 구조 작업을 벌이고 있다.충남도와 중부지방해경청에 따르면 사고 어선에는 8명이 승선한 것으로 전해진 가운데 7명(한국인 1명·외국인 6명)이 구조됐고 60대 선장에 대한 구조 작업을 진행 중이다. 현재 사고 현장에는 어업지도선 2척과 해경정 4척, 항공기 1대 등이 투입돼 수색·구조 활동을 펼치고 있다.구조된 선원 7명은 오후 6시쯤 대천항에 입항 예정이며 저체온증 외 건강에 큰 지장은 없는 상태로 파악됐다.김성범 해양수산부 차관은 어선 침몰 사고와 관련해 “구조 가용 자원을 최대한 동원해 인명 구조에 최선을 다할 것”을 지시했다.해경은 구조 작업을 마치는 대로 자세한 사고 경위를 조사할 예정이다.보령 박승기 기자