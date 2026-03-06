옆 학교에서 수업 듣고 학점딴다…전북교육청, 고교학점제 95개 과목 개설

이미지 확대 전북특별자치도교육청.

전북 고교학점제 과목이 확대 운영된다.전북교육청은 올해 1학기 고교학점제 수업으로 ‘학교 연계 공동교육과정’ 91개와 ‘학교 밖 교육(주말강좌)’ 4개 등 총 95개의 맞춤형 교육과정을 이달 28일부터 운영한다고 6일 밝혔다.고교학점제는 시행 첫 해인 지난해 1학기 79개에서 올해 16개가 늘었다.특히 자율형 공립고와 일반고, 전북외고 등을 대상으로 하는 학교 연계 공동교육과정은 단위 학교에서 개설이 어려운 심화 과목을 인근 거점학교와 협력해 운영한다.올해 1학기에는 전주고와 양현고 등 32개 거점학교에서 인공지능 수학, 생명과학 실험, 고급 물리학 등 91개 과목에 대한 수강 기회를 1300여명의 학생에게 제공할 예정이다.오프라인 방식뿐만 아니라 블렌디드(오프라인과 온라인 병행), 온라인 등 유연한 수강 방법을 도입하는 등 학생들의 참여 편의성도 높였다.이번 주말강좌는 ▲인공지능과 프로그래밍 탐구(우석대) ▲대전환 경제탐구(원광대) 문학과 인문학적 상상력(원광대) ▲첨단 물리학(전주대) 등 4개의 전문 강좌가 개설된다.학생들은 자신의 진로와 적성에 따라 거점학교와 대학에서 원하는 과목을 수강할 수 있다.도교육청 관계자는 “고교학점제의 핵심은 학생이 자기 주도적으로 진로와 학업을 설계해 미래를 만들어 가는 데 있다”며 “학교 안팎의 경계를 허물고, 대학 등 지역사회와 적극적으로 협력해 모든 학생이 자신의 진로와 적성에 맞는 배움의 기회를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.설정욱 기자