임정하 서울시립대 로스쿨 교수, 한국경제법학회 18대 회장 취임

임정하 서울시립대 로스쿨 교수

임정하 서울시립대 법학전문대학원 교수가 (사)한국경제법학회 제18대 회장으로 선출됐다.한국경제법학회는 지난달 5일 정기총회를 개최하고 임 교수를 신임 회장으로 선출했다고 6일 밝혔다. 임기는 2026년 3월 1일부터 2027년 2월 28일까지 1년이다.1978년 창립된 한국경제법학회는 40여 년간 우리나라 경제법 분야의 학문적 토대를 다지며, 기업 경영, 정부 정책, 국회 입법 과정에서 건전하고 객관적인 대안을 제시해 온 국내 최고 권위의 학술단체이다. 학회는 매년 3차례의 정기학술대회와 특별정책세미나를 개최해 경제 현안에 대응하고 있으며, 한국연구재단 우수 등재학술지인 ‘경제법연구’를 발간해 수준 높은 연구성과를 학계와 실무에 공유해오고 있다.임 회장은 서울대 사법학과를 졸업하고 미국 UC버클리대 로스쿨을 거쳐 서울대에서 금융규제법 박사과정을 수료했다. 변호사로 활동하다가 2011년 교수로 임용됐다. 대법원 전문직재판연구관(상사조), 금융위원회 가상자산시장조사심의위원회, 자본시장조사심의위원회, 한국거래소 시장감시위원회 위원 및 코스닥시장 기업심사위원회 등 주요 금융기관 자문역으로 참여했다.임 회장은 “경제법이 기업활동과 시장질서의 핵심 법제 영역으로서 사회적 책임과 혁신의 균형을 도모해야 하는 시점”이라며 “학회가 학문적 연구와 정책 현장의 가교 역할을 강화하여 더욱 실질적이고 미래지향적인 논의의 장이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.이민영 기자