사회 [포토] '세계에서 가장 큰' 옥상정원

'세계에서 가장 큰' 옥상정원, 14일부터 개방4일 정부세종청사 공무원들이 옥상정원에서 산책하고 있다. 15개 청사 옥상을 공중보행로로 연결한 녹지공간인 옥상정원은 세계에서 가장 큰 옥상정원으로 기네스북에도 올랐다. 오는 14일부터 일반에 개방된다. 2026.3.4 연합뉴스

4일 정부세종청사 공무원들이 옥상정원에서 산책하고 있다. 15개 청사 옥상을 공중보행로로 연결한 녹지공간인 옥상정원은 세계에서 가장 큰 옥상정원으로 기네스북에도 올랐다.오는 14일부터 일반에 개방된다.온라인뉴스부