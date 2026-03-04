사회 [인사]광주매일신문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/04/20260304500142 URL 복사 댓글 0 서미애 기자 수정 2026-03-04 13:10 입력 2026-03-04 13:10 ▲이사·편집국장 박은성 ▲편집국 정치부 부국장 김재정 ▲편집국 편집부 부국장대우 윤재광 ▲편집국 사진부장 김애리 ▲편집국 뉴미디어부장 주홍철 ▲편집국 편집부 차장 최효은 ▲편집국 편집부 차장 하민영 ▲편집국 지역특집부 차장 박선옥 ▲경영지원국 차장 임국락 ▲편집국 뉴미디어부 차장대우 박상진서미애 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 박은성의 새로운 직책은? 이사·편집국장 편집국 정치부 부국장