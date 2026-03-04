‘1억 공천헌금’ 강선우·김경 나란히 구속…“증거인멸 염려”

이미지 확대 ‘1억원 공천헌금’ 의혹을 받는 강선우(오른쪽 사진) 무소속 의원과 김경 전 서울시의원이 3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석했다. 강 의원은 이날 피의자 심문에 출석하면서 “국민께 심려를 끼쳐 드려 다시 한번 죄송하다. 법정에서 성실하게 소명하곘다”고 말했다. 뉴스1·안주영 전문기자

‘1억원 공천헌금’ 수수 의혹을 받는 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원이 3일 구속됐다. 관련 녹취록이 공개되면서 의혹이 불거진 지 64일만이다.서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 이날 청탁금지법·정치자금법 위반 등 혐의를 받는 강 의원과 김 전 시의원에 대해 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.강 의원은 2022년 1월 제8회 전국동시지방선거를 앞두고 당시 더불어민주당 소속이던 김 전 시의원으로부터 강서구청장 공천과 관련해 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 김 전 시의원은 공천을 대가로 금품을 건넨 혐의다.법원은 금품 수수 경위와 사용 정황, 반환 주장 등을 종합해 범죄 혐의가 소명된다고 판단한 것으로 보인다. 강 의원이 사무실 PC를 포맷한 정황 등도 구속 결정에 영향을 미친 것으로 예상된다.이날 오후 2시부터 열린 강 의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 경찰은 증거인멸 우려를 강조한 것으로 알려졌다. 강 의원은 현역 국회의원인 만큼 도주 우려 가능성이 없어 불구속 수사가 이뤄져야 한다고, 김 전 시의원은 혐의를 인정하는 ‘자수서’를 낸 점을 강조하며 불구속을 주장했으나 법원은 경찰의 손을 들어줬다.강 의원은 법원에 출석하며 “이런 일로 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다”며 “법정에서 성실하게 소명하도록 하겠다”고 말했다.두 사람에 대한 신병을 확보한 경찰은 남은 수사에 속도를 붙일 것으로 예상된다. 경찰은 김 전 시의원이 강 의원에게 타인 명의로 쪼개기 후원을 했다는 의혹과 김 전 시의원이 2023년 강서구청장 보궐선거를 전후해 민주당 현역 의원들에게 금품을 건넸다는 의혹도 수사 중이다. 경찰은 김 전 시의원을 보좌하던 서울시의회 정책보좌관이 사용한 이른바 ‘황금 PC’에서 확보한 120여 개의 녹취 파일을 토대로, 파일에 등장하는 인물들을 차례로 불러 조사해 왔다.경찰은 지난달 김 전 시의원으로부터 수백만원을 받아 민주당 현역 의원에게 전달한 혐의를 받는 양준욱 전 서울시의회 의장을 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 녹취에 이름이 오르내린 현역 의원 보좌진에 대한 조사도 이뤄진 상태다.손지연 기자