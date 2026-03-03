부산시, 거점기업 육성 정책자금 5000억 조성…기업당 최대 30억 융자

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시는 부산상공회의소, 신용보증기금, 기술보증기금, 하나은행과 함께 ‘부산·영남권 거점기업 육성 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 3일 밝혔다.이 협약은 지역 중소기업의 자금 애로를 해소하고 성장 잠재력이 높은 기업을 체계적으로 육성하기 위해 체결했다.협약에 따라 참여 기관이 협력해 총 5000억원 규모의 중소기업 정책자금을 조성하고, 지역 기업을 지원한다. 하나은행이 특별출연을 통해 지역기업에 우대금리를 적용한 대출을 실행하고, 기술보증기금과 신용보증기금을 출연금을 기반으로 신용보증을 제공한다.시는 정책자금 지원을 받는 기업에 연 2.0% 비율 이차보전을 지원한다. 부산상공회의소는 회원사를 대상으로 이 사업을 안내하고, 지원 대상 기업을 추천하는 역할을 맡는다. 기업당 최대 대출 금액은 30억원이며, 이차보전 한도는 8억원이다. 시는 지난해 1.5%였던 이차보전율을 올해 2.0%로 상향했다. 상환 조건은 3년 만기에 2년 거치 후 1년 분할 상환 또는 3년 거치 후 일시 상환 중 기업의 선택할 수 있다.시는 이번 협약을 계기로 금융·보증기관과의 협력을 강화하고, 기술력과 성장 가능성을 갖춘 유망 기업을 발굴해 부산·영남권을 대표하는 거점 기업으로 육성할 계획이다. 이를 통해 지역 산업 생태계 경쟁력을 높이고, 지역 기업의 투자 확대와 고용 창출이 이어지는 등 선순환 구조가 마련될 것으로 기대한다.시는 지난해 중소기업과 소상공인의 경영난 해소, 지역경제 활성화를 위해 2조 330억 규모의 정책자금을 지원했으며, 올해도 추경예산 편성을 통해 지난 이상으로 정책자금 규모를 확대할 예정이다.부산시 관계자는 “지난해 부산 중소기업 수출액이 84억 4000만 달러로, 역대 최고치를 달성했다. 부산 경제의 성장 흐름이 지역 중소기업 현장까지 확산할 수 있도록 금융지원을 강화하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자