대전 도시철도 2호선 전 구간 착공, 교통 혼잡 ‘비상’

6단계 시공 체계로 도로 점유 최소화 조치

통행속도 떨어지면 고속도로 통행료 지원

이미지 확대 대전 도시철도 2호선(트램) 건설 개요. 대전시 제공

대전 도시철도 2호선(트램) 전 구간 공사가 착공하면서 혼잡에 따른 교통 대책에 비상이 걸렸다.3일 대전시에 따르면 트램 5개 공구가 이달 본 공사에 들어감에 따라 본선 14개 전 구간에서 트램 건설공사가 진행된다. 이번에 공사에 착수한 공구는 3·4·5·9·14 공구다. 공사로 3공구(중리3가∼수정타운아파트)와 4공구(수정타운아파트∼정부청사)는 농수산시장 방면 1개 차로가 부분 통제되고 5공구(정부청사역∼국립중앙과학관)는 선사유적네거리 부근 양측 보도부 2개 차로 운행이 중지된다. 교통량이 많은 9공구(진잠네거리∼건양대병원사거리)는 진잠 방면 2개 차로가, 14공구(동아공고네거리)는 가양네거리부터 대주파크빌 앞 네거리까지 2개 차로가 통제된다.시는 전 구간 동시 공사에 따른 차로 감소와 일부 구간의 최대 4개 차로 축소로 평균 통행속도가 16.6㎞로 낮아질 것으로 분석됨에 따라 단계별·상황별 교통 혼잡 대책을 추진하고 있다.교통 혼잡 완화를 위해 구조물 구간(교량·지하화) 공사와 보도 축소 및 이전, 노면전차(트램) 내·외선 공사, 정거장 및 교차로 최종 차선 조정 등 6단계 시공 체계를 적용해 공사로 인한 도로 점유를 최소화하기로 했다.공사 구간의 버스전용차로 운영을 한시적으로 유예·폐지하고 안전사고 예방을 위한 표지판과 펜스 설치도 확대한다.3단계 맞춤형 교통 대책도 단계적으로 시행한다. 현재 시내버스 집중배차와 교통신호 최적화, 차로 조정 등 1단계 교통 대책을 운영 중이다. 통행속도가 시속 20㎞ 이하(2단계)로 떨어지면 고속도로 통행료(서대전~판암 IC) 지원 등을 시행한다. 15㎞ 이하(3단계)가 되면 고속도로 통행료(8개 IC) 지원을 전면 확대하고 공공기관 승용차 2부제 등 교통수요 관리에 나선다. 2028년 12월 개통 예정인 대전 도시철도 2호선은 동구·중구·서구·유성구·대덕구 등 대전 5개 구를 순환하는 노선으로, 총연장 38.8㎞에 정거장 45개와 차량기지 1곳 등이 건설된다.최원석 대전시 도시철도건설국장은 “트램 건설공사 기간 중 교통 불편이 불가피하다”며 “대중교통 이용과 우회도로 활용 등 시민의 관심과 적극적인 협조가 필요하다”고 밝혔다.대전 박승기 기자