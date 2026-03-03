전북 k방산 클러스터 조성 본격화…현대로템 품었다

이미지 확대 현대로템의 메탄 엔진. 현대로템 제공

전북 동부권이 국내 항공우주 산업 분야 종합 생산기지로 거듭난다. K-방산에 대한 국제적 관심이 높아지는 가운데, 국내 대표 방산 대기업인 현대로템㈜의 대규모 투자가 성사되면서 전북이 항공우주 산업의 전략적 거점으로 자리매김할 기회를 맞았다.전북도는 3일 무주군, 현대로템(주)과 항공우주 생산기지 조성을 위한 3자 협약을 체결했다고 밝혔다.현대로템(주)은 무주군 적상면 방이리 일원(76만 330㎡)에 연구·제조·시험·양산을 아우르는 완결형 연구단지와 우주 발사체 엔진 제조시설을 조성할 계획이다. 올해부터 2034년까지 3000억원이 단계적으로 투입된다. 이곳에는 ▲초음속 덕티드 램제트 엔진 ▲극초음속 이중램제트 엔진 ▲우주발사체용 메탄엔진을 생산하는 종합 항공우주 생산기지가 조성된다. 즉 연구개발–시제품 제작–시험·검증–양산까지 전 과정을 수행하는 고부가가치 R＆D 중심 시설이 들어설 예정이다.덕티드 램제트 엔진은 초음속 이상의 속도 영역에서 공기 흡입 방식으로 작동해 고효율·장거리 비행을 가능하게 하는 차세대 핵심 추진기관이다. 미래 전장의 판도를 결정할 전략 기술로 평가받지만, 그간 해외 의존도가 높았다. 이번 협약 체결은 덕티드 램제트 엔진 핵심 기술 국산화의 본격 시작을 알리는 계기가 될 전망이다.또 고도의 기술력이 집약된 R＆D 기지 조성은 양질의 일자리 창출은 물론, 협력업체들의 연쇄 이전과 지역 경제 전반에 걸친 파급 효과가 기대된다.전북도와 무주군은 이번 협약을 토대로 지역 방산 관련 소재·부품·장비 기업들과의 협업을 강화하는 한편, 항공우주 전문 인력 양성과 관련 인프라 구축 등 산업 생태계 조성에도 적극 나설 방침이다.황인홍 무주군수는 “현대로템(주) 투자유치의 핵심은 산업기반이 절대적으로 취약한 무주군에 중요한 발전의 계기를 마련한 것”이라며 “무주가 고부가가치 산업단지를 중심으로 세계적인 항공우주산업의 메카로 성장해 지방소멸 위기를 극복할 수 있도록 전북특별자치도, 현대로템(주)과 긴밀히 협력해 나가겠다”라고 밝혔다.김관영 지사는 “이번 유치는 대한민국 최고의 방산기업인 현대로템과 전북이 첨단 방산과 우주항공 산업의 중심지로 비상할 수 있음을 보여주는 확실한 신호탄”이라며 “현대로템이 무주에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업으로 더욱 성장할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.이용배 현대로템(주) 대표는 “오늘 협약은 당사와 전북도가 함께 대한민국 항공우주산업의 미래를 여는 전략적 동행의 시작”이라며 “지자체와 긴밀한 협력을 통해 전북 무주군은 첨단 산업의 거점으로 비상하고, 당사는 항공우주 선도기업으로 도약하는 최상의 Win-Win 파트너십을 실현해 나가겠다”고 말했다.설정욱 기자