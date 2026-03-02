해수부 장관 후보에 황종우 해사협력센터 국제협력 위원장…부산 출신 해양·항만 정통 관료

이미지 확대 황종우 해양수산부 장관 후보자. 해양수산부 제공

두 달 넘게 공석인 해양수산부 장관 후보자로 황종우 한국해사협력센터 국제협력위원장이 지명됐다.이규연 청와대 홍보소통수석은 2일 브리핑을 통해 이재명 대통령이 황 위원장을 장관 후보자로 지명했다고 밝혔다. 전재수 전 해양수산부 장관 사퇴로 공석이 된 지 81일 만의 지명이다.이 수석은 “북극항로 시대를 주도하고 해양수도 완성을 차질 없이 추진해 나갈 적임자“라고 소개했다.황 위원장은 해양·항만 정책에 대한 이해도가 높은 정통 관료 출신이다. 1967년 부산 태생으로 부산동고등학교와 서울대학교 사법학과(86학번)를 졸업하고, 1995년 제38회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다.이후 20여년 간 해양수산부에서 해양보전과장, 항만물류기획과장, 해양정책과장, 대변인, 해사안전국장, 기획조정실장 등 요직을 두루 거쳤다. 노무현 정부 때는 대통령비서실 연설비서관실 행정관, 문재인 정부에서는 대통령비서실 제1부속비서관실 행정관을 지냈다.황 위원장은 “국제정세가 엄중한 시기에 해양수산부의 부산 이전 후 첫 장관 후보자가 된 것을 영광스럽고, 무겁게 받아들인다”면서 “여러모로 부족하지만 성실하게 청문회를 준비하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자