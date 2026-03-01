울산지역 14개 일반산단 안전관리 강화… 울산시, 올해 131억원 투입

이미지 확대 울산시청.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산시가 지역 내 일반산업단지의 안전관리를 강화한다.울산시는 안전하고 기업 하기 좋은 산업환경을 조성하고자 ‘2026년도 일반산업단지 안전관리계획’을 수립해 추진한다고 3일 밝혔다.이 계획은 울산지역 14개 일반산업단지를 대상으로 한다. 올해 투입하는 예산은 131억원으로, 지난해보다 86억원 늘었다.안전관리에는 시를 비롯해 북구, 울주군, 한국산업안전보건공단, 한국가스안전공사, 울산도시공사 등 총 14개 기관이 참여한다.각 기관은 시설물 관리, 환경 지도·점검, 기업체 재해 예방 등 소관 분야별 역할을 분담하고, 정례 협의를 통해 유기적 협업체계를 구축한다.우선 상·하반기에 산단 공공시설 환경 실태 점검을 한다. 도로와 공원 등 공공시설 잡초 제거, 불법 쓰레기 투기 점검 등을 통해 상시 관리 체계를 강화한다. 물건 무단 적치, 불법 형질 변경, 무허가 공작물 설치 등 위법 행위 근절도 추진한다.이와 함께 옹벽과 절토사면 등 시설물 안전관리 강화, 산업현장 안전사고 예방을 위한 기업 지원 확대 등을 병행한다.시는 분야별 추진 상황을 점검하고 기관 간 협업을 강화하고자 ‘산업단지 안전실무협의회’를 정례 운영할 계획이다. 시 관계자는 “산업단지 경쟁력은 안전에서 출발한다”면서 “선제적 점검과 예방 중심의 안전관리를 통해 전국 최고 수준의 안전한 산업단지를 조성하겠다”고 강조했다.울산 박정훈 기자