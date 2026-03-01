울산지역 14개 일반산단 안전관리 강화… 울산시, 올해 131억원 투입

울산시가 지역 내 일반산업단지의 안전관리를 강화한다.
울산시는 안전하고 기업 하기 좋은 산업환경을 조성하고자 ‘2026년도 일반산업단지 안전관리계획’을 수립해 추진한다고 3일 밝혔다.
이 계획은 울산지역 14개 일반산업단지를 대상으로 한다. 올해 투입하는 예산은 131억원으로, 지난해보다 86억원 늘었다.
안전관리에는 시를 비롯해 북구, 울주군, 한국산업안전보건공단, 한국가스안전공사, 울산도시공사 등 총 14개 기관이 참여한다.
각 기관은 시설물 관리, 환경 지도·점검, 기업체 재해 예방 등 소관 분야별 역할을 분담하고, 정례 협의를 통해 유기적 협업체계를 구축한다.
우선 상·하반기에 산단 공공시설 환경 실태 점검을 한다. 도로와 공원 등 공공시설 잡초 제거, 불법 쓰레기 투기 점검 등을 통해 상시 관리 체계를 강화한다. 물건 무단 적치, 불법 형질 변경, 무허가 공작물 설치 등 위법 행위 근절도 추진한다.
이와 함께 옹벽과 절토사면 등 시설물 안전관리 강화, 산업현장 안전사고 예방을 위한 기업 지원 확대 등을 병행한다.
시는 분야별 추진 상황을 점검하고 기관 간 협업을 강화하고자 ‘산업단지 안전실무협의회’를 정례 운영할 계획이다. 시 관계자는 “산업단지 경쟁력은 안전에서 출발한다”면서 “선제적 점검과 예방 중심의 안전관리를 통해 전국 최고 수준의 안전한 산업단지를 조성하겠다”고 강조했다.
