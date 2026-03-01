나주시, 취업청년 임대주택 15호 추가 공급

보증금·월세 ‘0원’..전체물량 150호

이미지 확대 나주시청.

전남 나주시가 보증금과 월 임대료 없이 관리비만 부담하는 ‘취업 청년 임대주택’을 추가로 공급한다. 청년층의 초기 정착 비용을 낮춰 지역 유입을 확대하겠다는 취지다.나주시는 취업 청년 임대주택 15호를 추가 확보해 공급한다고 29일 밝혔다. 이에 따라 전체 물량은 기존 135호에서 150호로 늘어난다.이번 추가 물량은 삼영동 부영아파트 4호, 송월동 부영아파트 11호 등이다. 모집 대상은 18세 이상 45세 이하 전입 청년으로, 일정 요건을 충족한 취업 청년이다. 신청은 다음 달 13일까지 나주시청 누리집을 통해 받는다.이 사업은 나주시가 전국 최초로 도입한 ‘보증금·임대료 제로’ 모델이다. 입주자는 보증금과 월세 부담 없이 관리비만 내면 된다. 목돈 마련이 어려운 사회초년생과 청년 근로자의 주거 부담을 실질적으로 덜어주는 제도로 평가받고 있다.최종 입주 대상자는 다음 달 중 발표되며, 5월 초부터 순차적으로 입주가 시작된다. 계약 기간은 기본 2년이며, 연장 시 최대 4년까지 거주할 수 있다.나주시 관계자는 “청년 주거 안정은 지역 정착의 출발점”이라며 “양질의 일자리 정책과 연계해 청년이 머물고 싶은 도시를 만들겠다”고 밝혔다.서미애 기자