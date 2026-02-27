해양 주권 수호 의지 다지는 보령해경

이미지 확대

충남 보령해양경찰서 직원들이 27일 오전 외연도 인근 해상에서 제107주년 3·1절을 기념해 함정에서 태극기와 함께 순국선열의 숭고한 독립정신을 계승하고 해양 주권 수호의 의지를 다졌다. 보령해경 제공보령 이종익 기자