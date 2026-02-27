사회 해양 주권 수호 의지 다지는 보령해경 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/27/20260227500058 URL 복사 댓글 0 이종익 기자 수정 2026-02-27 09:53 입력 2026-02-27 09:53 이미지 확대 충남 보령해양경찰서 직원들이 27일 오전 외연도 인근 해상에서 제107주년 3·1절을 기념해 함정에서 태극기와 함께 순국선열의 숭고한 독립정신을 계승하고 해양 주권 수호의 의지를 다졌다. 보령해경 제공 보령 이종익 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 보령해경이 외연도 해상에서 기념한 것은? 제107주년 3·1절 해양경찰의 날