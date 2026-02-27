화순군 ‘만원 임대주택’ 100호 추가

청년·신혼 보금자리 총 400호로 확대

이미지 확대 화순군이 청년·신혼부부 주거 안정을 위해 추진 중인 ‘만원 임대주택’을 100호 추가 공급한다. 화순군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 화순군이 청년·신혼부부 주거 안정을 위해 추진 중인 ‘만원 임대주택’ 100호를 추가 공급한다. 이로써 전체 공급 물량은 400호로 늘어난다.27일 화순군에 따르면 만원 임대주택은 지자체가 민간 임대 아파트를 임차한 뒤 이를 청년과 신혼부부에게 월 1만원의 저렴한 임대료로 재임대하는 주거 지원 정책이다. 군이 전국 최초로 도입해 주목을 받아왔다.군은 2023년 사업을 시작해 지난해까지 300호를 공급했다. 이번에 100호를 추가 확보하면서 사업 규모를 한층 확대했다.정책 효과도 가시화되고 있다. 지금까지 청년과 신혼부부 134명이 화순으로 신규 전입했으며, 입주 이후 21명의 자녀가 태어났다. 이는 인구 감소와 지방 소멸 위기에 대응하기 위한 실질적 성과로 평가된다.화순군 관계자는 “주거 부담 완화를 통해 청년과 신혼부부의 지역 정착을 유도하고 있다”며 “공급 확대와 함께 주거·보육·일자리 정책을 연계해 인구 유입 효과를 높이겠다”고 밝혔다.화순 서미애 기자