[속보]김병기 첫 경찰 출석…“모든 의혹 해소하고 반드시 명예회복할 것”

이미지 확대 첫 경찰 소환되는 김병기 의원 첫 경찰 소환되는 김병기 의원

(서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 26일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2026.2.26

yatoya@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

공천헌금 수수 등 13개 의혹에 휩싸인 김병기 무소속 의원이 26일 처음으로 경찰에 출석해 조사를 받는다. 지난해 9월 본격 수사에 착수한 지 5개월 만의 첫 소환이다.김 의원은 이날 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 출석했다. 김 의원은 “이런 일로 뵙게 돼 송구하게 생각한다”며 “성실하게 조사받아서 제게 제기된 모든 의혹과 음해를 말끔하게 해소하고 반드시 명예회복 할 것”이라고 말했다.서울경찰청 공공범죄수사대는 이날과 27일 이틀에 걸쳐 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의로 조사한다. 경찰은 “이틀 동안 모든 의혹에 대해 묻겠다”는 입장으로, 시간상 조사가 미진할 경우 추가 소환 가능성도 열어둔 상태다.손지연 기자