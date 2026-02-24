사회 실물화재 실험…연기 뿜어져 나오는 아파트 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/24/20260224500130 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-02-24 12:24 입력 2026-02-24 12:24 이미지 확대 서울소방재난본부와 서울주택도시개발공사(SH)가 지난 23일 서울 노원구 하계5단지에서 제2차 아파트 실물화재 실험을 진행하고 있다. 2026.2.24 홍윤기 기자 서울소방재난본부와 서울주택도시개발공사(SH)가 지난 23일 서울 노원구 하계5단지에서 제2차 아파트 실물화재 실험을 진행했다. 이번 실험은 스프링클러 미설치 주택의 화재 안전 강화 방안을 모색하기 위한 것으로 휴대용 리튬이온배터리 화재 재현 실험도 함께 선보였다. 이미지 확대 서울소방재난본부와 서울주택도시개발공사(SH)가 지난 23일 서울 노원구 하계5단지에서 제2차 아파트 실물화재 실험을 진행하고 있다. 2026.2.24 홍윤기 기자 이미지 확대 서울소방재난본부와 서울주택도시개발공사(SH)가 지난 23일 서울 노원구 하계5단지에서 제2차 아파트 실물화재 실험을 진행하고 있다. 2026.2.24 홍윤기 기자 이미지 확대 서울소방재난본부와 서울주택도시개발공사(SH)가 지난 23일 서울 노원구 하계5단지에서 제2차 아파트 실물화재 실험을 진행하고 있다. 2026.2.24 홍윤기 기자 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 실물화재 실험의 목적은 무엇인가? 스프링클러 미설치 주택 안전 강화 신축 아파트 화재 예방