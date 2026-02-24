메뉴
[부고]이재원(전 광주대 총장)씨 별세

서미애 기자
서미애 기자
수정 2026-02-24 09:40
입력 2026-02-24 09:40
▲ 이재원(전 광주대 총장·향년 91세)씨 별세, 이진경(목포예닮치과 원장)·장경(전 광주일고 교사)·희경(전남대 중어중문학과 교수)·윤경씨 부친상, 김완섭(남악힐링의원 원장)·서인환(현대건설 부장)씨 장인상 = 23일 오전, 광주 천지장례식장 105호, 발인 25일 오전 7시 30분. ☎ 062-527-1000

