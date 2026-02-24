사회 [부고]이재원(전 광주대 총장)씨 별세 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/24/20260224500048 URL 복사 댓글 0 서미애 기자 수정 2026-02-24 09:40 입력 2026-02-24 09:40 ▲ 이재원(전 광주대 총장·향년 91세)씨 별세, 이진경(목포예닮치과 원장)·장경(전 광주일고 교사)·희경(전남대 중어중문학과 교수)·윤경씨 부친상, 김완섭(남악힐링의원 원장)·서인환(현대건설 부장)씨 장인상 = 23일 오전, 광주 천지장례식장 105호, 발인 25일 오전 7시 30분. ☎ 062-527-1000서미애 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이재원씨의 생전 직업은 무엇이었나? 광주대 총장 광주일고 교사