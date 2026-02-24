[부고]이재원(전 광주대 총장)씨 별세

둘째 계획 중인데…‘김용건 며느리’ 황보라, 안타까운 소식 전해졌다

‘13돈 금팔찌’ 오물 가득 변기에 ‘풍덩’…40분 맨손 수색 결과는?

신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백

명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다

“합의하고 찍은 것” 숙박업소서 연인과 성관계 몰래 촬영한 20대 순경 피소

‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?

허백윤 기자 “서해 보면 알 것” vs “이간질하지 말라”…미중 신경전으로 번진 韓핵추진 잠수함

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

글·사진 박상준 여행작가 낭비 없이 빼곡히 채운 사랑과 존경… 절실함으로 써내려간 ‘김대중 옥중서신’

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

하이브리드 현장을 가다

박성국 기자 “바라는 건 딱 하나, 공정한 경쟁… 더는 억울한 선수 없어야”

세종 김우진·서울 김지예 기자 한반도 ‘U자형 에너지고속도로’… “정부의 뚝심 있는 정책 의지 필요”

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 만국의 노동자여, AI가 해방할지니… 아니, 추방할지니

오경진의 폐허에서 무한으로

박기석·강동용 기자 ‘국가연구자’ 키우고, 軍 대체복무 늘린다

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

김주연 기자 ‘건강이랑’ 함께 ‘건강 밥상’ 챙겨요… 시니어 활기찬 종로

서유미 기자 청년융자부터 월세지원까지…‘젊은 서울’을 위한 청년 지원

온기로 씻어낸 자리, 차향으로 감싸고… 잡념을 비워낸 자리, 무소유로 채우네

정연호 기자 “남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽

듣는 그날의 사건현장

손지연 기자 대학가 ‘개강특수’도 옛말…고물가에 학생도 상인도 울상

유용하 과학전문기자 SNS 알고리즘, 사용자 정치 성향 극우로 바꾼다

권훈 문화체육부 전문기자 “퍼팅이 돈”이라고?… KLPGA는 드라이버 잘 쳐야 상금왕

유용하 과학전문기자 지적·발달 장애인, 일반인보다 우울증 발생률 높다

윤창수 전문기자 올림픽 스타, 구아이링 미국 국대로 뛰란 부통령 제안에…

박성국 문화체육부 기자 생애 첫 풀코스, 사나흘 전엔 훈련 확 줄여야 ‘건강 완주’

[서울 on] 국대 AI, 이제는 결과로 답할 때 / 민나리 산업부 기자

[데스크 시각] 시민이 지켜야 할 민주주의의 집 / 이두걸 사회1부장

[열린세상] 마이클 페이와 해롤드 로저스의 운명 / 이준한 인천대 정치외교학과 교수

[홍용진의 역사를 보는 눈] 인권과 시민권, 그리고 사형 폐지론 / 홍용진 고려대 역사교육과 교수

[기고] 국민 모두 ‘산불 감시원’이 되어야 / 박은식 산림청장 직무대리

[공직자의 창] 경제적 제재, 반칙은 해롭고 혁신은 이롭게 / 주병기 공정거래위원장

[세종로의 아침] 금메달을 덮은 고가 아파트 / 하종훈 산업부 차장

[서울광장] 집값 안정보다 주거 안정·임대 공급에 초점을 / 전경하 논설위원

▲ 이재원(전 광주대 총장·향년 91세)씨 별세, 이진경(목포예닮치과 원장)·장경(전 광주일고 교사)·희경(전남대 중어중문학과 교수)·윤경씨 부친상, 김완섭(남악힐링의원 원장)·서인환(현대건설 부장)씨 장인상 = 23일 오전, 광주 천지장례식장 105호, 발인 25일 오전 7시 30분. ☎ 062-527-1000서미애 기자

