대치동 은마아파트 화재로 1명 사망…70명 긴급 대피

이미지 확대 은마아파트 화재현장. 엑스 캡처

이미지 확대 서울시 미래첨단교통과(TOPIS) 교통 안내 화면

24일 오전 6시 18분쯤 서울 강남구 대치동 은마아파트에서 불이 났다.강남구와 소방당국에 따르면 불은 단지 내 한 동 8층 세대에서 시작된 것으로 파악됐다. 이 화재로 1명이 숨졌으며, 1명이 얼굴에 화상을 입었다. 또 2명이 연기를 흡입해 병원으로 이송되는 등 총 4명의 인명피해가 발생했다. 주민 약 70명도 긴급 대피했다.불이 나자 아파트 상층부로 검은 연기가 치솟았고, 출근 시간대와 겹치면서 일대에 긴장감이 감돌았다. 일부 주민은 “폭발음과 함께 연기가 빠르게 번졌다”며 놀란 가슴을 쓸어내렸다고 전했다.소방당국은 신고 접수 직후 인력과 장비를 투입해 진화에 나섰다. 화재 발생 약 30분 만인 오전 6시 48분쯤 큰 불길을 잡았으며, 현재 잔불을 정리하는 한편 추가 확산 여부를 점검하고 있다.서울시 교통정보에 따르면 화재 진화 과정에서 도곡로 일부 구간이 통제돼 일대 차량 정체도 빚어졌다.당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있다.김유민 기자