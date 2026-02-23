고양시민들 “K-컬처밸리 정상화하라”…경기도청에 조화 50개 설치

완공 시점 ‘2030년 말’로 연기…“행정 불신 키웠다”

계약 해지 과정·자산 관리 감사·구체적 로드맵 촉구

이미지 확대 경기도청 앞 인도에 줄지어 놓인 근조화환 모습. [고양 아레나 살리기 고양시민 모임제공

경기도의 K-컬처밸리(고양 아레나) 사업 지연을 둘러싼 갈등이 시민들의 집단 행동으로 이어졌다.‘고양 아레나 살리기 고양시민 모임’은 23일 오전 9시 경기도청 신청사 앞에 근조화환 50여 개를 설치하고, K-컬처밸리 사업의 조속한 정상화를 촉구하는 시위를 벌였다.도청 앞 인도와 광장 일대에는 “경기도 행정은 죽었다”, “고양 아레나 정상화하라”는 문구가 적힌 조화가 줄지어 놓였다.시민단체는 “경기도가 원 계약사인 ㈜CJ라이브시티와의 협약을 해지한 결정이 오히려 사업을 장기 표류하게 만들었다”고 주장했다. 이들은 “완공 지연을 문제 삼아 계약을 파기했지만, 그 이후 구체적인 대안과 일정 제시는 없었다”며 “그 결과 고양 아레나 완공 시점은 오히려 더 불투명해졌다”고 지적했다.특히 경기도가 국토교통부 산하 민·관합동 PF 조정위원회의 중재안을 수용하지 않고 자산을 인수한 점을 문제 삼았다. 시민단체는 “배임 소지를 이유로 조정안을 거부했지만, 인수 이후 자산 관리와 안전 점검을 적기에 진행하지 못한 것 역시 행정 책임을 피하기 어렵다”고 비판했다. 또 “착공을 앞둔 시점에서야 안전 점검을 이유로 공사를 미루는 것은 납득하기 어렵다”고 주장했다.경기도는 지난 1월 K-컬처밸리 완공 시점을 2030년 말로 제시한 바 있다. 이에 대해 시민단체는 “이미 다른 지역 대형 공연장들은 속속 문을 열거나 공사가 진행 중인데, 고양 아레나는 계속 뒤로 밀리고 있다”며 “2030년 말 완공 계획 역시 신뢰하기 어렵다”고 밝혔다.이날 현장에는 약 50명의 시민이 참여해 사업 정상화와 책임 있는 행정을 요구했다. 시민단체는 ▲CJ라이브시티 계약 해지 과정에 대한 감사 ▲자산 관리 및 안전 점검 지연에 대한 업무 감사 ▲고양 아레나의 구체적인 정상화 로드맵 제시 등을 촉구했다.K-컬처밸리 사업은 고양시 일산호수공원 인근에 대형 공연장과 복합문화시설을 조성하는 계획으로, 공사가 장기간 지연되면서 지역 사회의 우려가 커지고 있다.한상봉 기자