‘농협 개혁 추진단’ 3차회의…금품 선거 방지 제도 검토

내부통제 강화·선거제도 개편 논의
농림축산식품부는 20일 ‘농협 개혁 추진단’ 3차 전체회의를 열고 내부통제 강화 및 선거제도 개편 등을 논의했다고 밝혔다.
이번 회의에서는 지난 12~13일 내부통제반과 선거제도반 분과회의에서 논의한 세부 개혁 과제별 쟁점 사항을 정리하고 과제의 우선순위와 단기·중장기 추진 과제를 검토했다. 이를 위한 법령 개정과 행정지침 정비 등 향후 추진 방향도 논의했다.
앞서 분과회의는 조합과 중앙회의 감사 기능 독립성 강화, 감사 인력의 전문성 확보, 중앙회 경영과 의사결정 과정의 투명성 강화 방안 등이 논의됐다. 또 중앙회장 선거제도의 문제점을 분석하고 금품선거 방지와 정책 중심 선거로의 전환을 위한 제도개선 방안을 검토했다.
추진단은 김종구 농식품부 차관과 원승연 명지대 교수를 공동 추진단장으로 학계·시민사회가 참여하고 있다.
원 단장은 “분과별 회의를 통해 주요 과제들을 검토했으며 앞으로 개혁과제의 구체화와 쟁점 과제에 대한 추가 검토를 집중할 예정”이라고 밝혔다.
세종 김중래 기자
