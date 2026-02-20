메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

식약처, 새 학기 맞아 햄･소시지 제조업체 점검

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김우진 기자
김우진 기자
수정 2026-02-20 09:51
입력 2026-02-20 09:51

23일부터 지자체와 860여곳 위생점검
식육가공품 수거해 식중독균 여부 검사

이미지 확대
식약처는 오는 23일부터 다음 달 6일까지 식육가공업체와 식육즉석판매가공업체 860여곳을 위생점검한다고 20일 밝혔다. 소시지 이미지. 아이클릭아트
식약처는 오는 23일부터 다음 달 6일까지 식육가공업체와 식육즉석판매가공업체 860여곳을 위생점검한다고 20일 밝혔다. 소시지 이미지. 아이클릭아트


식품의약품안전처가 새 학기를 맞아 불고기 등 가정간편식과 학교 급식에 납품되는 햄･소시지 제조업체를 점검한다.

식약처는 오는 23일부터 다음 달 6일까지 지방자치단체 17곳과 함께 식육가공업체와 식육즉석판매가공업체 860여곳을 위생점검한다고 20일 밝혔다.

이번 점검은 최근 1인 가구가 늘고 외식물가가 올라 갈비탕·불고기 등 가정간편식 소비가 증가하고, 새 학기 학교급식 납품을 앞두고 햄･소시지 등의 수요가 늘 것을 고려한 조치다.

식약처는 식육즉석판매가공업체가 2023년 1만 8119곳에서 지난해 1만 8424곳으로 증가한 것을 고려해 올해 전년 대비 2배 규모로 점검을 실시한다.

주요 점검 내용은 ▲작업장 내 축산물 등 위생적 취급 ▲자가품질검사 규정 준수 ▲축산물가공품 보존 및 유통기준 준수 ▲소비기한 경과제품 사용·보관 여부 등이다.

또한 불고기･갈비탕･떡갈비 등 식육가공품 1080건을 수거해 장출혈성대장균·살모넬라 등 식중독균, 항생제 및 농약 등 잔류물질 오염 여부 등을 검사할 계획이다.

세종 김우진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 식약처 점검 대상 업체 수는 얼마인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기