‘일본 대미 투자’에 커지는 한국 압박...“러스트밸트·경합주 공략할 카드 제안해야”

트럼프, 일본 첫 프로젝트 대상 발표

공화당 텃밭·중간선거 격전지 집중

“한국 강점·트럼프 맞춤 제안 내놔야”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 일본과의 첫 프로젝트 내용을 발표하면서 한국을 향한 압박도 거세질 것으로 전망된다. 일본의 투자처가 트럼프의 핵심 지지 기반인 ‘러스트벨트’와 공화당-민주당 경합 지역에 집중되면서, 한국 또한 유사한 투자 보따리를 내놓아야 한다는 제언이 나온다.트럼프 대통령이 발표한 일본의 대미 투자 1호 프로젝트 내용을 살펴보면 정치적·경제적 실리를 계산한 흔적이 역력하다. 오하이오주는 공화당의 텃밭이자 트럼프 정부가 내건 ‘제조업 부흥’ 정책의 핵심 지역이다. 텍사스주는 전통적인 공화당 강세 지역이었으나 최근 민주당 지지세가 강해지는 곳이며, 조지아는 올해 연말 치러질 미국 중간선거의 최대 격전지 중 하나로 꼽힌다.장상식 국제무역통상연구원 원장은 “이번 일본의 투자는 원전이나 조선 등 분야 보다는 AI산업 등과 관련한 미국의 전력난을 즉각 해결하는 데 초점이 맞춰졌다”며 “트럼프 행정부가 지지 기반인 텃밭이나 경합주에서 에너지 산업과 관련된 실질적인 성과를 내길 원한 것으로 보인다”고 분석했다.이어 “한국도 강점이 있는 분야에서 트럼프 정부의 요구에 부합하는 프로젝트를 제안할 수 있다”며 “LNG 수출 부두 등 인프라 공사는 물론 전력망, 전력그리드, 소형모듈형원자로(SMR) 등도 검토 대상이 될 수 있다”고 말했다.다만, 트럼프 정부가 요구하는 신속한 특별법 제정 등의 투자 압박에 대해서는 신중한 접근을 주문했다. 장 원장은 “트럼프 행정부가 속도전을 요구하고 있지만, 우리 정부는 적절한 속도를 유지하며 실익을 챙겨야 한다”며 “급박하게 추진하기보다 수익성이 담보된 사업을 중심으로 정교하게 대응해야 할 것”이라고 덧붙였다.당장 트럼프의 압박을 완화할 ‘단기 처방전’으로는 석탄 수입선 다변화 카드가 거론된다. 트럼프 대통령은 지난 11일 “우리는 지금 전 세계로 석탄을 수출하고 있다”고 석탄 산업 부활 의지를 강조하며 수출국 중 하나로 한국을 언급한 바 있다.현재 국내 석탄 수입량은 연간 약 1억톤 규모다. 기후에너지환경부는 이 중 미국산이 차지하는 비중을 2~4% 수준으로 파악하고 있다. 업계에서는 미국산 석탄 도입 비중 확대가 충분히 가능하다고 본다. 석탄 구매 대부분이 장기 계약이 아닌 시장에 나온 매물의 가격대를 보고 사는 ‘스팟 구매’ 방식으로 이뤄지기 때문이다. 업계 관계자는 “수입선 다변화 차원에서도 미국산 석탄을 구매하는 것은 실현 가능한 시나리오”라고 말했다.김중래 기자