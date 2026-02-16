광주시, ‘중대재해 제로’ 종합계획 수립

위험요인 발굴·개선…산업·시민재해 통합관리체계 구축

매뉴얼 정비·모니터링 내실화 등 4대 전략·12개 과제 추진

사후 대응보다 사전 현장밀착 안전관리 통해 중대재해 예방

이미지 확대 ‘중대재해 제로’을 위한 밀폐공간 작업교육 모습. 광주광역시 제공

광주시가 올해 ‘중대재해 발생 제로’를 목표로, 현장 중심의 선제적 안전관리체계 구축에 나선다. 단순 점검이나 사후 대응이 아닌, 위험요인을 미리 찾아내 개선하는 데 초점을 맞췄다.광주시는 중대산업재해와 중대시민재해를 사전에 차단하기 위해 ‘2026년 중대재해예방 종합계획’을 수립하고, 현장 중심의 안전관리체계 강화에 집중한다고 16일 밝혔다.종합계획은 중대재해 처벌 등에 관한 법률과 산업안전보건법 등에 근거해 마련됐으며 4대 전략, 12개 세부 과제로 구성됐다.4대 전략은 ▲중대재해 관리체계 정착 ▲종사자 안전을 위한 중대산업재해 안전보건의무 강화 ▲시민 안전을 위한 중대시민재해 안전보건의무 강화 ▲모니터링 시스템 내실화 등이다.주요 과제는 ▲재해 발생 대비 매뉴얼 관리·점검 ▲중대재해예방 안전·보건교육 실시 ▲유해·위험요인 확인·점검·개선 등이다.광주시는 기존의 정기 점검 위주 관리에서 벗어나 사업장별 특성에 맞춘 상시적 유해 요인 발굴 시스템을 도입한다. 위험요인 발견부터 즉각적인 개선 조치, 후속 관리까지 전 과정을 밀착 관리해 안전관리의 실효성을 높일 계획이다.또 재해 발생 때 즉각 작동할 수 있도록 대응 매뉴얼을 현장에 맞게 정비하고, 실질적인 작동 여부를 지속 모니터링해 현장 대응력을 극대화할 예정이다. 종사자의 안전 역량 강화를 위해 작업 공정과 직무 특성을 반영한 교육을 통해 종사자가 현장에서 위험요인을 스스로 인지하고 대응할 수 있도록 지원한다.아울러 근골격계 질환 예방 등 직업성 질병 관리를 강화하고, 산업안전보건위원회를 중심으로 종사자의 목소리를 정책에 반영할 예정이다. 위험성 평가 과정에 종사자 참여를 확대하고, 정기적 추진 상황 점검과 성과 분석을 통해 계획을 지속 보완·발전시켜나갈 방침이다.광주시는 이와 함께 공중이용시설, 공공시설물 등 시민생활과 밀접한 시설을 대상으로 잠재적 위험요소를 점검하고, 중대시민재해 예방 관점의 안전관리 사항도 종합계획에 함께 반영했다. 이를 통해 산업재해 예방과 시민 안전 확보가 유기적으로 연계되는 통합 안전관리 체계를 구축할 계획이다.김준영 시민안전실장은 “앞으로도 근로자 참여를 기반으로 한 안전관리체계를 강화하고, 중대재해 예방을 시정의 핵심 과제로 삼아 나가겠다”며 “종사자가 안전한 근로환경에서 일할 수 있고, 시민은 공중이용시설 등을 안심하게 이용할 수 있도록 안전 관리를 지속 추진하겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자