‘이재명 대통령 명예훼손 혐의’ 경찰 출석한 전한길

이미지 확대 전 한국사 강사 전한길씨가 이재명 대통령 명예훼손 혐의로 조사를 받기 위해 12일 서울 동작경찰서로 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다. 2026.2.12 도준석 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전 한국사 강사 전한길씨가 이재명 대통령 명예훼손 혐의로 조사를 받기 위해 12일 서울 동작경찰서로 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다.도준석 전문기자