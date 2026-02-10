정준호 의원 , 전남광주통합특별시장 출마 선언

AI 시대 대전환 이끌 ‘3+1 전략 ’ 제시…“대한민국 새 중심 도약”

이미지 확대 정준호 국회의원

정준호 더불어민주당 국회의원(광주 북구 갑)은 10일 광주시의회와 전남도의회에서 광주전남통합특별시장 출마를 공식 선언하고, AI 시대 대전환을 이끌 ‘3+1 전략’을 제시했다.정 의원은 출마선언문에서 “광주와 전남의 통합은 선택이 아닌 생존전략이며, 이제는 수도권에 도전하는 1등 전략이 되어야 한다”며 “호남은 AI 시대의 대전환을 통해 대한민국의 새로운 중심으로 도약할 수 있다”고 강조했다.특히 정 의원은 “디지털 전환이 대한민국을 세계 5 대 강국으로 만든 결정적 요인”이라고 설명하고 “호남도 AI·에너지·첨단산업을 결합한 초광역 전략으로 영남을 넘어 수도권과 당당히 경쟁하겠다”고 밝혔다.정 의원은 호남을 전국 제일의 특별시로 만들기 위한 ▲산업혁명 ▲공간혁명 ▲시정 혁명과 ▲미래형 복지 등 ‘3+1 전략’을 핵심 공약으로 제시했다.정 의원은 “ 젊기 때문에 무모할 정도로 담대한 변화를 선택할 수 있다” 며 “떠나는 호남이 아니라, 다시 사람들이 모여드는 호남특별시를 만들겠다. 10년 안에 인구 500만 시대를 반드시 열겠다”고 강조했다.광주 홍행기 기자