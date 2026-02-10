국내 첫 지능형 선박 ‘울산태화호’… 장생포에 전용 계류장 준공

이미지 확대 울산태화호 전용 계류장. 울산시 제공

울산태화호 전용 계류장이 완공됐다.울산시는 남구 장생포항 고래박물관 전면 해상에 울산태화호 전용 계류시설을 준공했다고 10일 밝혔다.울산태화호는 국내 최초 직류기반 전기추진체계와 이중연료엔진, 배터리 등 친환경 기자재가 탑재된 최첨단 실증선이다. 울산시와 산업통상부가 448억원을 투입해 2022년 건조했다. 이 선박은 기자재 실증, 운항 데이터 확보 등 바다 위 테스트베드 역할을 톡톡히 수행해 왔지만, 그동안 전용 계류 공간이 없어 어려움을 겪어왔다.이에 시는 2024년 말 전용 계류시설 착공 이후 총 93억원의 사업비를 투입해 길이 110m, 폭 19m의 전용 거점 공간을 조성했다.김두겸 시장은 “전용 계류시설은 단순히 배를 세워두는 곳을 넘어, 울산의 스마트 선박 산업이 세계로 뻗어나가는 전초기지가 될 것”이라며 “전기추진 선박 기술력을 대내외에 알리고 고래문화특구 관광과 결합해 지역 경제에도 새로운 활력을 불어넣겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자