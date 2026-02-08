[속보] 행안부 장관, 경주 산불에 “가용자원 신속 투입, 총력 대응” 긴급 지시

소방청, 5개 시도에 국가소방동원령 발령
윤호중 행정안전부 장관은 8일 경북 경주시 문무대왕면에서 7일 오후 9시 40분쯤 발생한 산불이 강풍 등으로 확산하자 “산림청, 소방청, 경찰청, 경상북도, 경주시 등에서는 가용할 수 있는 모든 장비와 인력을 신속히 최대한 투입해 더 이상 대형 산불로 확산하지 않도록 총력을 기울이라”고 긴급 지시했다.
윤 장관은 특히 “산불 확산으로 피해가 우려되는 지역의 주민을 신속하게 추가 대피시키고 선제적으로 방화선을 구축하는 등 인명 피해가 발생하지 않도록 최우선 조치하라”고 강조했다.
소방청은 문무대왕면 화재 관련 이날 오전 11시 33분 인근 대구, 대전, 울산, 강원, 충남 등 5개 시도에 국가소방동원령을 내리고 119특수대응단을 포함해 상황대책반 가동에 이어 현장 상황관리관을 급파했다.
