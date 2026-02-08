광주은행·광은리더스클럽, 설맞이 복지시설에 온정

이미지 확대 광주은행은 설 명절을 앞두고 지역 우수 중소기업 CEO 모임인 광은리더스클럽 회원들과 함께 설맞이 사랑 나눔 행사를 진행했다. 광주은행 제공

광주은행과 지역 중소기업 CEO 모임인 광은리더스클럽이 설 명절을 앞두고 지역사회 나눔 활동에 나섰다.광주은행은 광은리더스클럽 회원들과 함께 광주 광산구와 서구 일대 4개 복지시설을 찾아 설맞이 사랑 나눔 행사를 열고, 1000만 원 상당의 생필품과 성금을 전달했다고 8일 밝혔다.이번 후원은 광산구 소재 지적장애 아동 시설인 ‘백선바오로의집’과 ‘바오로빌’, ‘학대피해아동쉼터’를 비롯해 서구에 위치한 장애인 돌봄시설 ‘희망의집’을 대상으로 진행됐다.광은리더스클럽은 광주은행과 거래하는 지역 우수 중소기업 CEO 모임으로, 2007년 창립 이후 현재 240여 명의 회원이 활동하고 있다. 매년 설과 추석 명절을 비롯해 지역 복지시설과 사회복지공동모금회 등을 대상으로 꾸준한 후원과 사회공헌활동을 이어오고 있다.박철홍 광은리더스클럽 중앙회장은 “지속적인 나눔과 일자리 창출을 통해 지역사회와 상생하는 데 앞장서겠다”고 말했다.정일선 광주은행장은 “지역과 함께 성장하는 대표은행으로서 사회적 책임을 다하고, 지역민의 성원에 보답하는 다양한 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.광주 서미애 기자