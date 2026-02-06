사회 [포토] ‘다가오는 봄’ 노랗게 물든 유채꽃밭 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/06/20260206800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-06 13:44 입력 2026-02-06 13:44 1/ 4 이미지 확대 6일 오전 제주 서귀포시 성산읍 고성리를 찾은 관광객이 노랗게 물든 유채밭을 둘러보고 있다. 2026.2.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 오전 제주 서귀포시 성산읍 고성리를 찾은 관광객이 노랗게 물든 유채밭을 둘러보고 있다. 2026.2.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 오전 제주 서귀포시 성산읍 고성리를 찾은 관광객이 노랗게 물든 유채밭을 둘러보고 있다. 2026.2.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 오전 제주 서귀포시 성산읍 고성리를 찾은 관광객이 노랗게 물든 유채밭을 둘러보고 있다. 2026.2.6 연합뉴스 6일 오전 제주 서귀포시 성산읍 고성리를 찾은 관광객이 노랗게 물든 유채밭을 둘러보고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 주요 관광 대상은? 유채밭 해변