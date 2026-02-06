민형배 의원 “더 많이 듣겠다”…순천서 경청투어 ‘시동’

5일 첫 행사 개최, 주민과 ‘즉문즉답’ 대화 형식 눈길

민 의원 “통합 최대 수혜자는 동부권이 될 것” 강조

지역 기업인 간담회 열어 애로사항 듣고 해결책 제시

이미지 확대 민형배 국회의원이 지난 5일 전남 순천대학교 파루홀에서 ‘경청투어’를 열고 시민들의 질문에 답하고 있다. 민형배의원실 제공

전남광주통합특별시장 출마를 선언한 더불어민주당 민형배 국회의원(광주 광산을)은 지난 5일 순천에서 전남·광주 첫 경청투어를 성황리에 개최했다고 6일 밝혔다.민 의원은 이날 순천대학교 파루홀에서 열린 경청투어에서 “서울보다 살기 좋고, 일자리가 있어 청년들이 서울로 가지 않아도 되는 세계 최고의 도시를 만드는 것이 통합특별시의 지향점”이라며 “시민의 합의가 기록된 ‘전남광주 통합 설계도’를 함께 만들어가기 위해 경청투어를 시작했다”고 밝혔다.이날 행사는 김문수 국회의원(순천 갑)과 함께 시민들의 질문에 즉석에서 답하는 ‘즉문즉답’ 방식으로 진행돼 큰 호응을 얻었다.한 참석자가 “동부권은 독립운동이라도 해야 하나 싶을 정도로 소외감을 느낀다”고 호소하자, 민 의원은 “통합되면 ‘국토 남부 신산업수도개발청’을 통해 동부권 제조업의 위기를 기회로 바꾸겠다”고 강조했다.이어 “정부 지원이 부족하다면 통합특별시가 주도해서라도 동부권을 신산업의 핵심 거점으로 만들겠다”면서 “통합의 최대 수혜지는 동부권이 될 것”이라고 거듭 밝혔다.행정 비대화로 인한 시민 주권 약화 우려에 대해서는 “공모 방식이 아닌 ‘제안 방식’으로 행정을 전환하겠다”며 “시민이 동장을 직접 선출하거나, 운영 예산을 자율적으로 편성하는 모델을 확대하겠다”고 답했다.교육 인프라 관련 질문에는 “순천대를 전남대 수준, 더 나아가 서울대 수준의 교육·연구 인프라를 갖춘 지역 거점대학으로 육성해 교육 때문에 지역을 떠나는 일이 없도록 하겠다”고 말했다. 아울러 “청년을 포함한 각 계층이 직접 정책을 제안하고 예산을 배정받는 ‘그룹별 정책 제안제’를 도입하겠다”고 밝혔다.민 의원은 마무리 발언에서 “과거에는 정치인이 시민을 앞에서 이끌었다면, 이제는 시민이 정치인보다 앞서가는 시대”라며 “오늘 주신 소중한 제안들을 통합특별시의 설계도에 꼼꼼히 반영하겠다”고 강조했다.한편 민 의원은 경청투어에 앞서 율촌·해룡산단 입주기업 임직원들과 간담회를 열고, 석유화학·철강 산업 위기로 어려움을 겪고 있는 지역 기업들의 애로사항을 청취했다.민 의원은 이 자리에서 “현재 석유화학·철강 산업이 겪는 위기는 구조적 전환기에 나타나는 불가피한 통증”이라며 “이를 타개하기 위해서는 ‘지역 주도 성장을 위한 산업활성화’가 반드시 필요하다”고 진단했다.광주 홍행기 기자