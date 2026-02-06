광주시, ‘백운∼매곡 BRT’ 2028년말 개통 추진

광주권 간선급행버스체계 개발계획 수립 용역 최종보고회 개최

옛 대동고∼광천사거리∼광주공고 8.76㎞ 구간…버스 7대 운행

중앙정류장 등 41곳 설치…속도 28.9%, 이용 18.1% 증가 전망

사업비 453억·중앙차로 운행…하반기 기본·실시 설계용역 착수

이미지 확대 백운∼매곡 BRT 전용차로 조감도. 광주광역시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주시가 승용차 중심에서 대중교통 중심으로 교통체계 대전환을 위한 혁신 대안으로 ‘백운~매곡 BRT 개발계획’을 내놨다.광주시는 6일 시청 소회의실에서 ‘광주권 간선급행버스체계(BRT) 개발계획 수립 용역 최종 보고회’를 열고 용역 결과와 향후 일정 등을 공유했다.최종 보고회에는 광주시와 자치구, 광주경찰청, 한국교통연구원, 광주연구원 관련기관 관계자와 교통전문가 등 20여 명이 참석했다.‘광천권역 대·자·보 특별교통대책’ 중 하나로 추진되는 백운~매곡 BRT 구축 사업은 남구 옛 대동고에서 백운교차로~농성교차로~광천사거리~경신여고사거리를 경유해 북구 광주공고에 이르는 8.67㎞ 구간에 도입한다.광주시는 BRT 구축을 통해 광천권역의 교통난을 해소하고 대중교통 서비스의 신속성·정시성·편의성을 확보, 승용차 중심 교통을 대중교통 중심으로 전환하는 것을 목표로 하고 있다.광주시는 지난해 4월 개발계획 수립을 위한 용역에 착수해 관계기관과 전문가 의견을 지속적으로 수렴, 계획안의 완성도 높였다.‘백운~매곡 BRT 개발계획’에는 총사업비 453억 원을 투입해 BRT 전용도로 구축, 정류장 설치·개편, 교차로 교통체계 및 신호운영체계 개선 등이 담겼다.BRT 정류장은 41개소가 운영된다. 시민 혼란을 최소화하기 위해 기존 버스정류장과 인접한 위치에 중앙정류장 33개소를 설치하고, 8개소는 기존 가로변 정류장을 활용한다.전용차량은 도로·운영 여건 등을 고려해 친환경 저상버스 7대(예비 1대 포함)를 마련하고, 배차간격은 15분으로 운영할 계획이다.BRT가 구축되면 평균 통행속도는 시속 16.6㎞/h에서 21.4㎞/h로 28.9% 향상되고, 이용 수요는 18.1% 증가할 것으로 예상돼 이동시간 단축 등 버스 교통환경 개선과 서비스 향상이 기대된다.이번 용역에서는 장래 교통수요 예측 등을 통한 BRT 신규 노선도 제안했다. 신규 노선은 ▲백운~매곡 BRT를 연결하는 효천~일곡 노선(6.0㎞) ▲서북권을 연결하는 운암~각화 노선(8.4㎞)이다. 광주시는 신규 노선안을 제2차 BRT 종합계획에 반영할 수 있도록 건의할 방침이다.광주시는 올해 상반기에 백운~매곡 BRT 개발계획 고시를 마치고, 하반기에 기본 및 실시 설계 용역에 착수해 시민 의견수렴 과정을 거쳐 최종 설계안을 마련할 예정이다. 목표 개통 시점은 2028년 말이다.광주 홍행기 기자