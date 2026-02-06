메뉴
이철우 “대통령에 TK 행정통합 협조 요청”

김상화 기자
수정 2026-02-06 16:01
입력 2026-02-06 16:01
이철우 경북도지사는 6일 “오늘 남부내륙철도 기공식에 참석한 이재명 대통령에게 대구·경북(TK) 행정통합에 대한 협조를 정중히 요청했다”고 밝혔다.

이 지사는 이날 자신의 페이스북에 “대구·경북 행정통합은 7년 전부터 차근차근 준비해 온 우리 지역의 숙원이다”며 이같이 말했다.

또 “대통령이 당 대표로 있던 2024년 12월 경북도청을 방문했을 때도 직접 이야기했고, 그때도 ‘그렇게 추진하는 것이 맞다’는 뜻을 밝혀 주었다”고 설명했다.

이어 “이번에도 통합이 차질 없이 추진될 수 있도록 관심과 지원을 부탁했고, 대통령은 ‘경북이 먼저 시작했군요. 규정대로 하면 되잖아요’라고 말했다”고 전했다.

이 지사는 “대구·경북은 그동안 많은 준비와 노력을 쌓아왔다”며 “행정통합은 단순한 행정 개편이 아니라 수도권을 넘어 세계와 경쟁할 수 있는 새로운 희망을 만드는 일이다”고 강조했다.

그러면서 “무엇보다 우리 지역의 미래를 밝히고 청년들이 더 큰 꿈을 펼칠 수 있는 기반을 만드는 길이라고 믿는다”며 “도청과 도청 신도시도 이번 기회에 더욱 발전시켜 북부권을 포함한 지역 균형 발전을 확실히 이루겠다”고 덧붙였다.

이철우 경북도지사 페이스북 캡처
이철우 경북도지사 페이스북 캡처


안동 김상화 기자
