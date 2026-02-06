메뉴
한국임업진흥원, ‘청년 산림인 성장지원 프로그램’ 운영기관 모집

주현진 기자
주현진 기자
수정 2026-02-06 15:58
입력 2026-02-06 15:58
총 4억원 규모… 20개 역량강화 프로그램 운영할 대학·단체 모집
‘2026년 청년 산림인 성장지원 프로그램’ 운영기관 모집 포스터. 한국임업진흥원 제공
'2026년 청년 산림인 성장지원 프로그램' 운영기관 모집 포스터. 한국임업진흥원 제공


산림청 산하 공공기관인 한국임업진흥원은 산림 분야 청년 인재의 취업 및 창업 역량 강화를 위한 ‘2026년 청년 산림인 성장지원 프로그램’ 운영기관을 오는 25일까지 모집한다고 6일 밝혔다.

이번 공모는 산림 전공자 및 산림 분야에 관심 있는 만 19세부터 39세 청년을 대상으로 현장 실무 중심 교육 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 모집 대상은 청년 대상 산림 분야 교육 프로그램을 운영·관리할 수 있는 대학과 기관, 단체 등이다.

선정 규모는 총 4억원으로, 총 20개 프로그램을 선정해 각각 2000만원을 지원한다. 선정된 기관은 오는 9월까지 강의, 현장 견학, 실습, 멘토링 등 다양한 방식으로 맞춤형 교육 프로그램을 자율 설계해 운영하게 된다.

사업 이해를 돕기 위한 온라인 사업설명회는 오는 10일과 12일 두 차례 진행되며, 참여 방법과 공모 지침 등 세부 내용은 한국임업진흥원 누리집 공지사항 게시판의 공고문을 통해 확인할 수 있다.



참여를 희망하는 기관은 오는 25일 오후 5시까지 전자우편으로 신청서를 제출해야 하며, 이후 서류 및 발표 평가를 거쳐 최종 선정기관이 확정된다.

주현진 기자
