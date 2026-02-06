메뉴
[속보] 尹 내란우두머리 재판 지귀연 부장판사, 서울북부지법으로 전보

이민영 기자
이민영 기자
수정 2026-02-06 14:42
입력 2026-02-06 14:42
지귀연 판사, 윤석열 내란혐의 재판 진행
지귀연 판사, 윤석열 내란혐의 재판 진행
(서울=연합뉴스) 13일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의 사건 속행 공판에서 지귀연 부장판사가 발언하고 있다. 2025.10.13 [서울중앙지법 제공. 재판매 및 DB금지]
photo@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>


이민영 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
