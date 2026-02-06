사회 [속보] 尹 내란우두머리 재판 지귀연 부장판사, 서울북부지법으로 전보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/06/20260206500198 URL 복사 댓글 0 이민영 기자 수정 2026-02-06 14:42 입력 2026-02-06 14:42 이미지 확대 지귀연 판사, 윤석열 내란혐의 재판 진행 지귀연 판사, 윤석열 내란혐의 재판 진행 (서울=연합뉴스) 13일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의 사건 속행 공판에서 지귀연 부장판사가 발언하고 있다. 2025.10.13 [서울중앙지법 제공. 재판매 및 DB금지] photo@yna.co.kr(끝)<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 이민영 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 다루고 있는 주요 정보가 제시되어 있나요? O X